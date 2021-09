Merkel wirbt im Bundestag für Laschet

Berlin. In ihrer voraussichtlich letzten Rede als Kanzlerin im Bundestag hat Angela Merkel (CDU) für den Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet geworben. Gleichzeitig warnte sie am Dienstag eindringlich vor einem Bündnis von SPD und Grünen mit Die Linken. Die Bürgerinnen und Bürger hätten die Wahl zwischen zwei Optionen: Einer Regierung von SPD und Grünen, »die die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt« oder einer von CDU und CSU geführte Regierung mit Laschet an der Spitze. »Der beste Weg für unser Land ist eine CDU/CSU-geführte Bundesregierung mit Armin Laschet als Bundeskanzler«, sagte sie.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich warf Merkel ihre Werbung für Laschet im Bundestag vor. »Ich bedauere sehr, dass die Bundeskanzlerin heute ihr Amt dem Wahlkampf untergeordnet hat«, sagte Mützenich den Sendern RTL/N-TV. (dpa/jW)