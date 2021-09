NATO-Konferenz zu Abrüstung in Kopenhagen

Kopenhagen. Das Kriegsbündnis NATO hat im dänischen Kopenhagen am Montag seine 17. Konferenz zu Fragen der Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen begonnen. In seiner Eröffnungsrede warnte Generalsekretär Jens Stoltenberg China vor dem Bau neuer Raketensilos. Das Land könne seine atomaren Fähigkeiten dadurch signifikant erhöhen, so der Norweger, der zudem erklärte: »Als eine globale Macht hat China globale Verantwortung bei der Rüstungskontrolle.« Die NATO-Konferenz wird an diesem Dienstag fortgesetzt. (dpa/jW)