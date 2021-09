Suche nach Ursprung von Ölteppich in USA

Washington. Nach dem verheerenden Hurrikan Ida versuchen Taucher die Quelle einer kilometerlangen Ölspur in Küstengewässern etwa drei Kilometer vor Port Fourchon in Louisiana aufzuspüren. Port Fourchon ist eine Drehscheibe der Öl- und Gasproduktion in den USA. Ein Sprecher der US-Küstenwache sagte am Samstag, das Öl- und Gasunternehmen Talos Energy habe das Unternehmen Clean Gulf Associates damit beauftragt, den Ursprung des Ölteppichs zu finden. (Reuters/jW)