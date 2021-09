Grünheide: Tesla winkt Milliarden-Subvention

Grünheide. Für seine Batteriezellenfertigung im brandenburgischen Grünheide winkt dem US-Autohersteller Tesla offenbar eine staatliche Fördersumme in Höhe von 1,135 Milliarden Euro. Die soll aus dem zweiten Europäischen Batteriezellenprogramm des von Peter Altmaier (CDU) geführten Bundeswirtschaftsministeriums kommen, wie der Tagesspiegel am Sonntag berichtete. Das sei mit allen Beteiligten abgestimmt und »bewilligungsreif«. Damit würde dem Bericht zufolge ein Drittel der Mittel des Programms an Tesla fließen. Eine offizielle Bestätigung gebe es noch nicht. Der Prozess sei noch nicht abgeschlossen, so das Ministerium gegenüber dem Blatt. In der Monatspublikation »Schlaglichter der Wirtschaftspolitik« vom August habe das Wirtschaftsministerium das Investitionsvolumen für Teslas Batteriezellenfertigung in Brandenburg auf »ca. 5 Milliarden Euro« beziffert. (jW)