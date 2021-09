Haiti: Schleppende Hilfe nach Erdbeben

Jérémie. Fast drei Wochen nach dem schweren Erdbeben in Haiti warten vor allem die Menschen auf dem Land noch immer auf Hilfe. Zerstörte Straßen und Brücken erschweren den Transport von Hilfslieferungen und die Anreise von Einsatzkräften. »Während in den Städten Hilfe ankommt, bleibt es für Hilfskräfte eine große Herausforderung, ländliche Gebiete zu erreichen«, teilte die internationale Hilfsorganisation Care am Freitag mit. Das Beben der Stärke 7,2 hatte am 14. August den Südwesten des Karibikstaates erschüttert. Mindestens 2.207 Menschen kamen nach Angaben des Zivilschutzes dabei ums Leben, über 12.000 weitere wurden verletzt. (dpa/jW)