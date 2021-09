»Zukunftsteam« soll Laschet stützen

Berlin. Mit einem achtköpfigen »Zukunftsteam« um den früheren Fraktionschef Friedrich Merz geht Unionskanzlerkandidat Armin Laschet in die verbleibenden drei Wahlkampfwochen. Er hat es am Freitag in Berlin offiziell vorgestellt. Dazu gehören auch Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) und der Terrorismusforscher Peter Neumann sowie Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die sächsische Kultusministerin Barbara Klepsch, CDU-Vize Silvia Breher, der stellvertretende Unionsfraktionschef Andreas Jung und der Bundestagskandidat und Musikmanager Joe Chialo (alle CDU). Die Mitglieder des »Zukunftsteams« sollen Laschet bis zur Wahl am 26. September helfen, die Union aus dem Umfragetief zu holen. (dpa/jW)