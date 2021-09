Volksentscheid Berlin autofrei erreicht Quorum

Berlin. Die Initiative »Volksentscheid Berlin autofrei« hat das notwendige Quorum für den Fortgang des Volksbegehrens erreicht. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport bestätigte am Freitag auf Anfrage, dass mehr als 27.000 gültige Unterschriften eingereicht worden seien; notwendig waren 20.000. Nun hat der Senat fünf Monate Zeit, um die Zulässigkeit zu prüfen. Die Initiative will deutlich weniger Autoverkehr in der Innenstadt innerhalb des S-Bahn-Rings. Der Verkehr soll auf notwendige Fahrten reduziert werden. (AFP/jW)