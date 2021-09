Versicherer: Hohe Schäden durch Unwetter

Berlin. Das laufende Jahr wird für die bundesdeutschen Versicherungskonzerne voraussichtlich das teuerste Schadensjahr in ihrer Geschichte. »Die versicherten Unwetterschäden an Häusern, Hausrat, Betrieben und Kraftfahrzeugen dürften rund 11,5 Milliarden Euro ausmachen«, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Donnerstag. So hohe Schäden durch Naturkatastrophen habe es seit Beginn der Aufzeichnungen vor rund 50 Jahren nicht gegeben. Für das Hochwasser Mitte Juli kalkulieren die Konzerne bislang rund sieben Milliarden Euro ein, wie Asmussen erklärte. In den Wochen vor der Flutkatastrophe summierten sich die versicherten Schäden durch Unwetter und Hagelschauer demnach auf 1,7 Milliarden Euro. (dpa/jW)