OPEC plus erhöht Ölfördermenge

Riad. Die Organisation der Erdöl exportierenden Länder und ihre Verbündeten in dem Zusammenschluss OPEC plus drehen den Ölhahn erwartungsgemäß weiter auf. Die Förderung werde im Oktober Tag für Tag um jeweils 400.000 Barrel (je 159 Liter) erhöht, teilte die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Allianz am Mittwoch nach einer Konferenz der 23 Mitgliedstaaten mit. (dpa/jW)