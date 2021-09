Bernard Arnault stößt Carrefour-Anteile ab

Paris. Der reichste Mann der Welt, der Franzose Bernard Arnault, hat seine letzten Aktien an der größten Supermarktkette Frankreichs für 724 Millionen Euro verkauft. Seine Beteiligungsgesellschaft Financière Agache gab ihren Anteil von 5,7 Prozent an Investoren ab, wie das Kreditinstitut Société Générale mitteilte. Arnault, Chef des Luxusgüterriesen LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE, war vor 14 Jahren bei Carrefour mit knapp zehn Prozent eingestiegen. Er gehörte zu den drei größten Geldgebern des Unternehmens. Ein milliardenschweres Übernahmeangebot durch den kanadischen Handelskonzern Couche-Tard war im Januar am Widerstand der französischen Regierung gescheitert. Carrefour-Aktien fielen am Mittwoch um fast fünf Prozent. (Reuters/jW)