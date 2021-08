Weiter auf dem Posten

Frankfurt am Main. Trainer Waleri Belenki wird die deutschen Turner um Olympia-Silbermedaillengewinner Lukas Dauser noch bis zum Ende des Jahres weiter betreuen. Das teilte der Deutsche Turnerbund (DTB) am Dienstag mit. Ursprünglich war geplant, dass der 51jährige den Posten lediglich bis zum Ende der Olympischen Spiele übernimmt. Nun wird Belenki das Team unter anderem zur WM in Japan im Oktober führen. »Wir denken, dass wir mit dieser Lösung fachlich optimal für die Weltmeisterschaften in Japan aufgestellt sind. Gleichzeitig arbeiten wir in den nächsten Wochen an der bestmöglichen Lösung für das Trainerteam, das ab 2022 die deutschen Turner zu den nächsten Olympischen Spielen nach Paris führen soll«, sagte DTB-Sportdirektor ­Thomas Gutekunst.