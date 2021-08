Rechter Chat: Polizist in Hessen suspendiert

Darmstadt. Bei der südhessischen Polizei ist ein Beamter wegen rechter Chatinhalte suspendiert worden. Ein Disziplinarverfahren sei ebenfalls eingeleitet, informierte eine Polizeisprecherin laut Frankfurter Rundschau vom vergangenen Donnerstag. Die Polizei teilte gegenüber dem Blatt mit, es habe sich um Nachrichten und Bilder mit »fremdenfeindlichen und rassistischen« Inhalten in privaten Chats gehandelt. Es zeige sich erneut, »dass Peter Beuth seinen Laden nicht im Griff hat oder keinerlei Interesse hat, gegen rechte Strukturen und Netzwerke in den Sicherheitsbehörden vorzugehen«, kritisierte die Partei Die Linke in Darmstadt in einer Mitteilung vom 26. August den hessischen CDU-Innenminister. (jW)