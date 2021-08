Dutzende Anschläge auf Asylunterkünfte

Berlin. In der ersten Hälfte dieses Jahres verzeichneten die Behörden bundesweit 34 Anschläge auf Asylunterkünfte. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Bundesinnenministeriums hervor, die es in seiner Antwort auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion von Die Linke nannte, wie die Neue Osnabrücker Zeitung am Dienstag berichtete. Im Vorjahreszeitraum seien es 45 Angriffe gegen Einrichtungen für Schutzsuchende gewesen. 2020 habe es insgesamt nach offiziellen Angaben 84 solcher Attacken gegeben. 461 Übergriffe auf Geflüchtete seien im ersten Halbjahr 2021 registriert worden, in der ersten Hälfte des Vorjahres seien 879 gezählt worden. Allerdings sei »die hohe Gewaltbereitschaft«, die mit den aktuellen Angriffen einhergehe, »besorgniserregend«, sagte die innenpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Ulla Jelpke, dem Blatt. (jW)