TUI-Reisebüros ab Oktober in Kurzarbeit

Hannover. Der weltgrößte Reisekonzern TUI plant von Oktober an Kurzarbeit in seinen Reisebüros. Zusammen mit dem Gesamtbetriebsrat sei man übereingekommen, dass die Arbeitszeit um zehn bis 30 Prozent gekürzt werde, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten dann zwischen 70 und 90 Prozent, das hänge auch vom Standort der Filiale ab. Deutschlandweit sind alle 400 eigenen Büros betroffen. Eine zeitliche Begrenzung gebe es zunächst nicht. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, wollte TUI nicht bekanntgeben. (dpa/jW)