Ahrtal: Bundestagswahl »rechtssicher« möglich

Berlin. Im Ahrtal, wo die Flut viele vorgesehene Wahllokale zerstört hat, kann die Bundestagswahl am 26. September »rechtssicher und ordnungsgemäß« ablaufen. Das versicherte der rheinland-pfälzische Landeswahlleiter Marcel Hürter am Dienstag in Berlin. Erste Überlegungen kurz nach der Hochwasserkatastrophe im Juli, die Wahl im Ahrtal zu verschieben, seien verworfen worden. Ziel sei es, mit der normalen Briefwahl und dem Wählen in »mobilen Außenstellen« möglichst viele Wahlberechtigte schon vor der tatsächlichen Abstimmung am 26. September zur Wahl zu bewegen. Sechs Kleinbusse sollen dafür mit Zelten und Pavillons vom 14. bis 24. September an verschiedenen Orten Station machen. (dpa/jW)