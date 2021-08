Hohenschönhausen: U-Ausschuss legt Bericht vor

Berlin. Die Vorlage des Abschlussberichtes zu den Konsequenzen nach sexuellen Belästigungen von Mitarbeiterinnen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen hat am Dienstag erneut die Uneinigkeit im Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses gezeigt. An diesem Donnerstag soll der Bericht im Parlament präsentiert werden. Die Ausschussvorsitzende Sabine Bangert (Bündnis 90/Die Grünen) sagte, es habe in der Leitungsebene »grundsätzlich an Sensibilität gefehlt«. Der CDU-Vertreter Hans-Christian Hausmann sieht dagegen eine »große Mitverantwortung und Mitschuld« bei Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke). (dpa/jW)