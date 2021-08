Palästina: Israel gibt Kredit an Autonomiebehörde

Tel Aviv. Israel vergibt nach eigenen Angaben einen Kredit in Höhe von umgerechnet rund 132 Millionen Euro an die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah. Die Summe soll 2022 wieder von Steuern und Zöllen abgezogen werden, die Israel für die unter Besatzung lebenden Palästinenser einzieht, wie eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am Dienstag bestätigte. Die Behörde steht unter enormem finanziellen Druck. Israel hält seit 2018 einen Teil der Abgaben der Palästinenser zurück, da die Autonomiebehörde Gelder an Familien von Häftlingen oder getöteten mutmaßlichen Attentätern zahlt. Dies sei eine »Belohnung für Terror«. (dpa/jW)