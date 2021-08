Gartenbauer erhalten mehr Geld

Frankfurt am Main. Die mehr als 120.000 Beschäftigten im Garten- und Landschaftsbau in der Bundesrepublik bekommen mehr Geld. Ab September steigen die Löhne und Gehälter in Westdeutschland um 2,9 Prozent sowie im Osten um 3,4 Prozent, wie die Gewerkschaft IG BAU am vergangenen Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Zum Juli 2022 gebe es gemäß dem Tarifabschluss mit dem Bundesverband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau eine zweite Anhebung um 2,8 Prozent im Westen und 3,3 Prozent im Osten. Damit sei Mitte nächsten Jahres eine Angleichung der Branchenlöhne in der BRD erreicht. Die Laufzeit des Tarifvertrags, auf den sich beide Seiten nach drei Verhandlungsrunden bereits am Dienstag geeinigt hatten, beträgt 24 Monate. (dpa/jW)