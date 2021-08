Aufruf zu Warnstreik bei AWO Berlin

Berlin. Verdi hat die rund 2.000 Beschäftigten der AWO-Tarifgemeinschaft Berlin zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen, der bis diesen Dienstag andauern soll. Das teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Die Gegenseite sei nach wie vor nicht bereit, »ein Angebot auf den Tisch zu legen, das eine spürbare Angleichung an den Tarifvertrag der Länder (TdL) ermöglicht«. Die Verhandlungen hatten im November 2020 begonnen. Zuletzt hatte Verdi im Frühjahr zum Warnstreik aufgerufen. Die Tarifkommission fordert im ersten Schritt eine Anhebung der Entgelte auf mindestens 98 Prozent des im Landestarifvertrag geregelten Niveaus in 2021 sowie die zügige Einführung der spezifischen Tabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst. Damit wären laut Mitteilung für einzelne Beschäftigtengruppen »Steigerungen von mehreren hundert Euro« verbunden. Am 21. September sollen die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. (jW)