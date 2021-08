Estland: Kein Sieger bei Präsidentenwahl

Tallinn. Der erste Wahlgang der Präsidentenwahl in Estland hat keine Entscheidung über das neue Staatsoberhaupt des baltischen EU-Landes gebracht. Bei der geheimen Abstimmung am Montag im Parlament in Tallinn erhielt der Wissenschaftler Alar Kairs als einziger nominierter Kandidat nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit von 68 der 101 Abgeordneten. 16 Wahlzettel wurden leer abgegeben. Das Parlament muss laut Verfassung an diesem Dienstag erneut in einem zweiten und gegebenenfalls einem dritten Wahlgang abstimmen. Dafür können jeweils neue Kandidaten nominiert werden. (dpa/jW)