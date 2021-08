Einzelhandel im Südwesten bestreikt

Mainz. In Rheinland-Pfalz sind Beschäftigte im Einzelhandel am Montag dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik gefolgt. Etwa 280 bis 300 Verkäuferinnen und Verkäufer hätten die Arbeit niedergelegt, sagte Verdi-Sekretärin Petra Kusenberg. Beschäftigte unter anderem in Koblenz, Worms, Kaiserslautern, Grünstadt und Schifferstadt traten demnach in den Ausstand. Dort soll der Warnstreik auch an diesem Dienstag fortgesetzt werden. Gefordert werden eine Lohnerhöhung von 4,5 Prozent und 45 Euro für alle, bei einer zwölfmonatigen Laufzeit. Beim Onlineriesen Amazon in Kobern-Gondorf wurde nur am Montag zum Streik aufgerufen. (dpa/jW)