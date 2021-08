Hybride Kriegführung

Dominika Zarzycka/imago images/NurPhoto; drian Grycuk/commons.wikimedia.org/wiki/File:Katarzyna_Kretkowska_Sejm_2019.jpg/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en Polnische Grenzpolizisten bewachen einen Abschnitt an der Grenze zu Belarus und hindern afghanische Geflüchtete an der Weiterreise (Usnarz Gorny, 27.8.2021)

Die Aussage der polnischen Staatsmedien ist eindeutig. Ein Moderator des Fernsehsenders TVP bezeichnete die 32 afghanischen Geflohenen, die seit inzwischen drei Wochen gezwungen sind, auf der Grenzlinie zwischen Polen und Belarus zu kampieren, als »biologische Waffe«. Ministerpräsident Mateusz ­Morawiecki und Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak nennen die Situation unisono einen »hybriden Angriff«, einen Akt der psychologischen Kriegführung, die Belarus gegenüber Polen und den baltischen Staaten begonnen habe. Auch EU-Migrationskommissarin Ylva Johansson übernahm diese Rhetorik. In einem Gespräch mit der New York Times sagte sie am Wochenende, das ganze Problem sei keine Migrationsfrage, sondern ein Versuch der belarussischen Seite, durch »Aggression« gegen die östlichen Mitgliedstaaten »die EU zu destabilisieren«. Von Brüssel bekommt Polen also offenbar grünes Licht für seine harte Linie.

Dabei bestätigen Zeugenaussagen inzwischen klar, dass die kritische Situation an der polnisch-belarussischen Grenze von der polnischen Seite gezielt herbeigeführt wurde. Der halbstaatliche russische Fernsehsender Erster Kanal brachte am Wochenende eine längere Reportage, in der auch Geflohene aus dem Grenzgebiet befragt wurden. Sie sagten aus, sie seien von Menschenhändlern bis an die Grenze gebracht worden und hätten diesen mehrere tausend US-Dollar für die Passage bezahlt. An der Grenze hätten die Schmuggler ihnen gesagt, vor ihnen sei »Europa«, sie sollten immer geradeaus gehen.

Der Sprecher des belarussischen Außenministeriums, Anatoli Glas, sagte vergangenen Freitag, Polen sei für den Flüchtlingszustrom selbst mitverantwortlich, schließlich habe es an der Seite der USA im Irak und in Afghanistan seinen Beitrag zur Destabilisierung und Zerstörung dieser Länder geleistet. Was an der Grenze ablaufe, nannte der Sprecher eine aus Warschau inszenierte »Multimediashow«. Ähnlich äußerte sich auch die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa.

Russische und belarussische Medien versäumen nicht, für ihr inländisches Publikum politische Lehren aus den Vorgängen an der EU-Außengrenze zu ziehen: Hier zeige sich, so der russische Erste Kanal, dass das EU-Versprechen von Demokratie und Menschenrechten sich nur an Ausgewählte richte, nicht an alle. Es geht also um den Nimbus europäischer »Soft power«.

Wie sehr dieser Vorwurf sitzt, machte am Sonntag eine Protestaktion auf der polnischen Seite der Grenze deutlich. Eine Gruppe von 13 Aktivisten hatte den frisch verlegten Stacheldrahtzaun an einer Stelle zerschnitten und eine Erklärung verlesen, wonach die Grenze »vor Putin und Lukaschenko und nicht vor deren Opfern« gesichert werden müsse. Und dies bitte mit modernen, elektronischen Mitteln, nicht so einem brutal sichtbaren Stacheldrahtverhau. Die Aktivisten wurden festgenommen und müssen nun mit Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und unbefugtem Aufenthalt im Grenzgebiet rechnen.

Für die Geflohenen treten in der polnischen Öffentlichkeit aktuell nur Vertreter des parlamentarischen Linksbündnisses und einzelne Vereine und Stiftungen ein. Die »Bürgerplattform« als größte oppositionelle Kraft wirft dagegen der Regierung vor, die Flüchtlingsprobleme durch nachlässige Bewachung der Grenze selbst geschaffen zu haben. Was sich die PiS nicht zweimal sagen lässt und deshalb die Truppenstärke an der Grenze zu Belarus verdoppelt.

Andererseits ist es nicht zu bestreiten, dass die belarussische Regierung ihren Anteil daran hat, dass der Migrationsdruck auf die EU-Ostgrenze in den letzten Wochen zugenommen hat, wenn auch nicht im Ausmaß der Fluchtbewegungen im Herbst 2015. Als Antwort auf die Brüsseler Sanktionen gegen Belarus hat Minsk im Mai das Rücknahmeabkommen mit der EU aufgekündigt, mit dem es sich jahrelang verpflichtet hatte, Migranten, die über sein Territorium in die Union gekommen waren, bei einer Ablehnung ihres Asylantrags wieder aufzunehmen. Und die Regelungen für den »Touristenverkehr« nach Belarus wurden gleichzeitig gelockert, die Zahl der regelmäßigen Flüge aus Bagdad und anderen irakischen Städten nach Minsk erhöht. Ein anderer von Flüchtenden oft genutzter Weg nach Belarus verläuft offenbar über das Drehkreuz Istanbul.