Inflation in BRD um 3,9 Prozent gestiegen

Wiesbaden. Im August ist die Inflationsrate in der BRD um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Montag anhand vorläufiger Berechnungen mitteilte. Während sich Nahrungsmittel im August im Jahresvergleich um 4,6 Prozent verteuerten, mussten fürs Heizen und Tanken 12,6 Prozent mehr gezahlt werden als im August 2020. Vor einem Jahr waren die Rohölpreise mit Ausbruch der Coronakrise wegen geringer Nachfrage auf dem Weltmarkt eingebrochen. Zudem sind in Deutschland seit Januar 25 Euro je Tonne Kohlendioxid (CO2) fällig, das beim Verbrennen von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht. Hinzu kommt die Rücknahme der temporären Mehrwertsteuersenkung. (dpa/jW)