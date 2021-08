Charité und Vivantes: Verdi ruft zu Urabstimmung auf

Berlin. Seit Montag ruft Verdi ihre Mitglieder an der Berliner Charité, bei Vivantes und in den Vivantes-Tochterunternehmen zur Urabstimmung über einen unbefristeten Streik auf. Das Ergebnis werde die Gewerkschaft am kommenden Montag bekanntgeben, teilte Verdi mit.

»Die Arbeitgeber haben es in der Hand, sie können den Arbeitskampf vermeiden«, erklärte die stellvertretende Leiterin des Verdi-Landesbezirks Berlin-Brandenburg, Susanne Feldkötter. Dafür brauche es aber »substantielle Angebote in den nächsten Tagen«. (jW)