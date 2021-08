Südafrika: Corona schadete Schulbildung enorm

Johannesburg. Die Schulschließungen wegen der Coronapandemie haben die Schulbildung in Südafrika nach den Worten von Bildungsministerin Angie Motshekga um 20 Jahre zurückgeworfen. Mindestens 10.000 Schüler hätten seit der Pandemie die Schule abgebrochen, sagte Motshekga am Sonntag. Wegen Schulschließungen und Wechselunterrichts hätten Kinder im vergangenen Jahr zwischen 50 und 75 Prozent weniger gelernt als in »normalen« Jahren. Zudem seien 25.000 kleine Kinder weniger eingeschult worden als erwartet. Am schwersten seien die Auswirkungen in ärmeren ländlichen Gegenden und in Townships. (AFP/jW)