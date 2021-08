Proteste in Frankreich gegen Coronaregeln

Paris. In Frankreich haben den siebten Sonnabend in Folge landesweit Zehntausende Menschen gegen die Coronaregeln protestiert. In der Hauptstadt Paris und zahlreichen weiteren Städten kritisierten die Demonstranten vor allem den sogenannten Gesundheitspass, wie AFP berichtete. Insgesamt beteiligten sich nach Angaben des Innenministeriums rund 160.000 Menschen an den Demonstrationen.(AFP/jW)