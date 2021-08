Konferenz im Irak für regionale Stabilität

Bagdad. Ranghohe Vertreter aus den Golfstaaten sowie des Irans haben sich zum Abbau regionaler Spannungen in der irakischen Hauptstadt Bagdad getroffen. »Wir wehren uns dagegen, den Irak in einen Schauplatz für regionale und internationale Konflikte zu verwandeln«, sagte der irakische Ministerpräsident Mustafa Al-Kadhimi zur Eröffnung der Konferenz am Sonnabend. Das Land wolle Beziehungen mit anderen Staaten durch Zusammenarbeit und Integration pflegen – ohne fremde Einmischung in interne Angelegenheiten. Neben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nahmen auch der neue iranische Außenminister Hussein Amir-Abdollahian sowie sein saudischer Amtskollege Faisal bin Farhan teil. (dpa/jW)