Coronapolitik: Hamburg geht neuen Weg

Hamburg. Seit Sonnabend gilt in Hamburg das sogenannte 2G-Optionsmodell. Veranstalter und Wirte können damit selbst entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen, die dann weitgehend von den Coronaeinschränkungen befreit sind, oder ob sie weiter das 3G-Modell nutzen wollen – also auch aktuelle Tests akzeptieren. Das Modell ist das bislang erste dieser Art, das in einem Bundesland umgesetzt wird. Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte die Entscheidung des Senats damit begründet, dass Geimpfte und Genesene im Vergleich zu den Ungeimpften keinen wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen hätten. (dpa/jW)