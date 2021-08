»Wir werden einfach für tot erklärt«

imago images/Sylvio Dittrich Die Beschäftigten des Münchner Bosch-Werks wollen selbst darüber entscheiden, wann an ihrem Standort die Lichter ausgehen

Beschäftigte des Bosch-Werks im Münchner Stadtteil Berg am Laim kündigen zusammen mit Klimaaktivisten Widerstand gegen die Schließung des Standorts an. Sie fordern, die Produktion auf klimafreundliche Produkte umzustellen. Wie kam es zu der Kooperation?

Bosch überprüft laut Medienberichten, ob das Werk geschlossen werden muss. Die 280köpfige Belegschaft fertigt dort Kraftstoffpumpen und Einspritzventile für Autos, die mit Diesel oder Benzin laufen. Das Management geht nun davon aus, dass Verbrennungsmotoren in den nächsten Jahren weniger nachgefragt werden. Nach Bekanntgabe der Überlegungen zur Schließung versammelten sich Umweltaktivistinnen und -aktivisten vor dem Tor des Zulieferbetriebs für Mercedes, Ford, BMW, Audi, VW und andere Automobilmarken. Sie diskutierten mit unseren Kolleginnen und Kollegen, was man tun kann, um die Arbeitsplätze ökologisch zu transformieren und auf umweltfreundliche Produktion umzusteigen. Mit ihnen gemeinsam fordern auch wir Betriebsräte, die Transformation anzugehen.

Wie kann eine sinnvolle alternative Produktion aussehen?

Die Transformation wird in der ganzen Branche viele Arbeitsplätze kosten: Nach der Wandlung der Produktion vom Verbrenner zur Elektromobilität wird von jeweils acht solcher Jobs vermutlich nur noch einer zu retten sein. Elektroautos benötigen Teile wie Pumpen, Zündkerzen etc. nicht mehr. Autobauer und Zulieferbetriebe werden viele Menschen auf die Straße setzen. Die Mitarbeiter im Bosch-Werk in München können aber weiterhin Teile zerspanen, drehen, fräsen, schleifen. Wir haben das Know-how, Produkte für die Medizintechnik, regenerative Energiegewinnung oder auch den Haushalt herzustellen. Wir könnten eine Ausbildungswerkstatt für Unternehmen stellen, die bisher noch keine haben. Wir wollen, dass die Manager sich bewegen, um das Werk mit neuen Ideen zu erhalten. Sie müssen jetzt ihren Horizont erweitern – und nicht mit den Schultern zucken und sagen: »Wir wissen nicht, wie es weitergeht.« Parents for Future, Students for Future, das Antikapitalistische Klimatreffen und Extinction Rebellion werden uns helfen, unsere Forderungen durchzusetzen. Sie sammeln Unterschriften für den Erhalt und die Transformation des Werks. Von der Geschäftsführung haben wir zu all dem bislang noch nichts gehört.

Setzen Sie auf politischen Wandel?

Die künftige Bundesregierung, die Landesregierungen und die Kommunalpolitiker müssen sich jetzt darauf einstellen, dass die Wirtschaft insgesamt transformiert werden muss, und politische Ideen dazu entwickeln. Denn tradierte Industrien wie die Automobilbranche werden einbrechen. Wir sind nur die ersten Opfer. Transformation bedeutet in der Natur, dass sich die Raupe zum Schmetterling entwickelt. Wir aber werden einfach nur für tot erklärt. Es kann nicht sein, dass die Regierenden weiterhin schweigen.

Gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen Beschäftigten und Klimaaktivisten?

Wir sind uns grundsätzlich einig: In der BRD muss an Innovationen gearbeitet werden – aktiv politisch gefördert. Die Klimabewegung argumentiert wie wir: Die E-Mobilität kann nicht die beste zukünftige Lösung sein. Egal, für welche Produktion man sich entscheidet: Über lange Transportwege zu importieren, kann aus Klimagründen nicht die Lösung sein. In der Region muss produziert werden.

Betriebsräte und Gewerkschaften haben bislang für gute Löhne und Arbeitsbedingungen gestritten. Tritt das jetzt in den Hintergrund?

Die unternehmerische Entscheidung ist, dass wir unsere Arbeitsplätze verlieren werden, weil sich die Nachfrage für Verbrennermotoren erledigt hat. Für die Manager ist die Sache einfach. Wirtschaftlichkeit sei nicht mehr gegeben. Die IG Metall ist deshalb genauso sauer wie die Beschäftigten des Standorts. Durch jahrelangen Verzicht auf Teile unseres Gehaltes und die oft jahrzehntelange Arbeit im Betrieb haben wir ein Anrecht auf dieses Werk erhalten. Wir fordern Bosch auf, das Werk nicht zu schließen und uns die Möglichkeit zu geben, die Produktion umzustellen. Münchner Klimagruppen unterstützen uns dabei. Es gibt einen starken Zusammenschluss von unten.