Berlin. Von wegen Aufschwung: Der Umsatz der gewerblichen Wirtschaft in der BRD ist im Juli nur noch um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat gewachsen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Im Juni war es mit 2,3 Prozent noch fast dreimal so stark ausgefallen. (Reuters/jW)