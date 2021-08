»Mr. Cum-Ex« Hanno Berger wird ausgeliefert

Bern. Der wegen »Cum-Ex«-Geschäften in der Schweiz festgenommene deutsche Anwalt Hanno Berger soll ausgeliefert werden. Die Verfügung erging am 20. August, wie das Bundesamt für Justiz am Freitag dpa mitteilte. Berger ist unter anderem vor dem Landgericht Wiesbaden wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung angeklagt. Hierfür drohen Berger bis zu zehn Jahre Haft. Zudem wird »Mr. Cum-Ex« wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug verfolgt. Berger war nach Auslieferungsgesuchen aus Deutschland am 7. Juli im Kanton Graubünden festgenommen worden. Am 5. August hatte das schweizerische Bundesstrafgericht seine Beschwerde gegen die Auslieferungshaft zurückgewiesen. (dpa/jW)