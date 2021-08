Tote nach Explosion in Kasachstan

Nur-Sultan. Bei einer Reihe von Explosionen in einem Munitionslager im Süden Kasachstans sind mindestens neun Menschen getötet worden. Vier Menschen werden noch vermisst, wie das Katastrophenschutzministerium am Freitag mitteilte. Unter den Opfern des Unglücks in einem Munitionsdepot des Verteidigungsministeriums in der südlichen Provinz Schambyl am Donnerstag abend seien auch Rettungskräfte und Militärangehörige. Mehr als 80 Verletzte mussten behandelt werden. Mehrere angrenzende Dörfer mussten evakuiert, Straßen rund um den Explosionsort gesperrt werden, auch der Zugverkehr wurde eingestellt. (AFP/jW)