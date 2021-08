Delivery Hero verzeichnet hohe Verluste

Berlin. Delivery Hero hat im ersten Halbjahr wieder tiefrote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich schlug beim Onlinelieferdienst ein Verlust von 918,1 Millionen Euro zu Buche, wie der im Dax notierte Konzern am Donnerstag in Berlin bei der Vorlage der Geschäftszahlen mitteilte. Ein Jahr zuvor fiel das Minus mit knapp 448 Millionen Euro nur etwa halb so groß aus. Die Menge der Bestellungen legte um mehr als 80 Prozent auf 1,39 Milliarden zu. (Reuters/jW)