Afghanistan: 40.000 nach Katar evakuiert

Doha. Bei der Rettung Schutzbedürftiger aus Afghanistan sind nach Angaben von Katar mehr als 40.000 Menschen in das Golfemirat gebracht worden. Sie wurden von der katarischen und der US-Luftwaffe ausgeflogen. Die meisten würden vor der Weiterreise für einige Tage in dem Land bleiben, teilte das Außenministerium in Doha am Donnerstag mit. Tausende seien auf Gesuch unter anderem von Nichtregierungsorganisationen, Medienhäusern und Bildungseinrichtungen ausgeflogen worden. Katar tritt auch als Vermittler zwischen den USA und den Taliban auf. Doha pflegt gute Kontakte zu den Islamisten. Mit Blick auf die Evakuierungen hat Katar erklärt, »die volle Verantwortung« für die Sicherheit der Menschen zu übernehmen, die Afghanistan verlassen wollten. (dpa/jW)