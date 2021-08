Ägypten öffnet Grenzübergang zu Gaza

Gaza. Das von der Hamas geführte Innenministerium in Gaza bestätigte, dass Ägypten den Rafah-Grenzübergang zum Gazastreifen wieder teilweise geöffnet hat. Waren dürften eingeführt werden, Personen in das von Israel blockierte Küstengebiet reisen, hieß es. Ab Sonntag soll der einzige Übergang zwischen Gaza und Ägypten laut einem Sprecher der palästinensischen Botschaft in Kairo wieder in beide Richtungen geöffnet werden. Ägypten hatte den Grenzposten am Montag nach blutigen Konfrontationen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern am Grenzzaun geschlossen. (dpa/jW)