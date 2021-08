G20: Ministerkonferenz zu Frauenrechten

Santa Margherita Ligure. Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) haben am Donnerstag erstmals ein Ministertreffen zur Gleichberechtigung von Frauen abgehalten. Die Konferenz unter Vorsitz Italiens fand in Santa Margherita Ligure statt, für Deutschland nahm die Staatssekretärin im Bundesfrauenministerium, Juliane Seifert, teil. Schwerpunkt der Beratungen sollten die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Gleichstellung sein. Angesichts der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan stand aber auch die Lage von Mädchen und Frauen in dem Land auf der Tagesordnung. Zudem sollte es nach Angaben des Bundesfrauenministeriums bei der Konferenz um Themen wie Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sowie Schutz vor Gewalt gehen. (AFP/jW)