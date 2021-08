Bild startet TV-Sender

Berlin. Gut einen Monat vor der Bundestagswahl hat Bild am Sonntag einen eigenen Fernsehsender gestartet. Zentrales Programmangebot soll laut eigenen Angaben die Sendung »Bild live« werden. Darüber hinaus soll das 24stündige Programm Livesendungen zu Politik, Sport, Show und Servicethemen sowie Reportagen und Dokumentationen bringen. Am ersten Sendetag gab es am Abend zwei Interviews mit den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD).

Der Chef des Medienmagazins Bildblog sieht den neuen Sender kritisch. Im Interview mit dem Nachrichtenportal T-Online (Sonntag) sagte er: »Ich glaube, es könnte am Ende ziemlicher Murks rauskommen, der im schlimmsten Fall wirklich gefährlich ist.« (AFP/jW)