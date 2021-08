Taiwan plant Gespräche zu »Sicherheit« mit Japan

Taipeh. Taiwan hat angekündigt, an diesem Freitag erstmals »Sicherheitsgespräche« mit Japan zu führen. Lo Chih-cheng, Abgeordneter der Regierungspartei DPP in der abtrünnigen chinesischen Provinz, sagte AFP, bei dem virtuellen Gespräch werde es um Diplomatie, Verteidigung und regionale Sicherheit gehen, wie die Agentur am Mittwoch meldete. Der außenpolitische Sprecher der japanischen Regierungspartei LDP, Masahisa Sato, sagte demnach, dass es bald höherrangige Gespräche mit der taiwanesischen Regierung geben werde. (AFP/jW)