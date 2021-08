UNHCR: Polen muss Flüchtlingen helfen

Warschau. Das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) hat die polnische Regierung zur Hilfe für eine Gruppe von Flüchtlingen aufgefordert, die seit Tagen im Niemandsland an der Grenze zu Belarus festsitzt. Der Zugang zum Landesgebiet und zum Asyl müsse gewährleistet werden, wie es sowohl die polnische Verfassung als auch internationales Recht vorsähen, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben. Medienberichten zufolge ist die Gruppe auf der polnischen Seite von Soldaten und Grenzern umstellt, auf der belarussischen Seite seien Einsatzkräfte zu sehen. (dpa/jW)