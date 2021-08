Lampedusa: Hunderte Flüchtlinge angekommen

Lampedusa. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa sind wieder mehrere hundert Flüchtlinge in Booten angekommen. Allein in der Nacht zu Dienstag gingen etwa 270 Menschen an Land, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete. Innerhalb von 24 Stunden seien damit mehr als 500 Menschen auf der kleinen Insel angekommen, die zwischen Sizilien und Tunesien liegt. Das Aufnahmezentrum ist damit überfüllt. ANSA zufolge waren Patrouillenboote der Polizei bei der Rettung der Menschen von einigen Booten beteiligt. (dpa/jW)