Indien: Russland liefert Tausende Sturmgewehre

Moskau. Indien erhält nach Angaben des staatlichen russischen Waffenexporteurs Rosoboronexport Zehntausende Kalaschnikow-Sturmgewehre. Demnach wurde in Moskau ein Vertrag über die Lieferung von 70.000 Kalaschnikows des Typs AK-103 unterzeichnet. Wie der Chef von Rosoboronexport, Alexander Michejew, am Dienstag der Agentur Interfax zufolge sagte, liefert der Konzern inzwischen mehr als 100.000 Sturmgewehre verschiedener Modelle jährlich ins Ausland. An Indien sei bereits in diesem Monat eine Partie von AK-15 überreicht worden. Der Automat Kalaschnikow (AK) ist das am meisten verbreitete Sturmgewehr der Welt. (dpa/jW)