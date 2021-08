Gaspreise für Haushalte auf Fünfjahreshoch

Heidelberg. Die Gaspreise für private Haushalte haben im August nach Angaben des Vergleichsportals Verivox ein Fünfjahreshoch erreicht – und könnten künftig weiter steigen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, war Gas zuletzt Anfang 2016 so teuer wie jetzt. Laut dem Portal Check 24 liegt der Gaspreis in der Grundversorgung auf einem Allzeithoch. Ein wichtiger Grund für den Anstieg sind die hohen Preise im Großhandel. (AFP/jW)