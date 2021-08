BA-Chef: Mehr Arbeitskräfte anwerben

München. Deutschland braucht aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, rund 400.000 Zuwanderer pro Jahr – und damit deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. »Aber mir geht es hier nicht um Asyl, sondern um gezielte Zuwanderung für die Lücken am Arbeitsmarkt«, sagte Scheele der Süddeutschen Zeitung (Dienstagausgabe). »Von der Pflege über Klimatechniker bis zu Logistikern und Akademikerinnen: Es werden überall Fachkräfte fehlen.« Zu möglichen Widerständen gegen Migration sagte er: »Man kann sich hinstellen und sagen: Wir möchten keine Ausländer. Aber das funktioniert nicht.« »Fakt ist: Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus«, so Scheele weiter. (dpa/jW)