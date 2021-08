Journalist und Unternehmer Dieter Resch verstorben

Berlin. Dieter Resch, lange Jahre Leiter der Abteilung Wirtschaft bei der Jungen Welt, ist am vergangenen Sonnabend in Berlin verstorben. 1943 im Vogtland geboren, war er zunächst im Bergbau der Wismut tätig und begann in den 60er Jahren in der Redaktion der Jungen Welt zu arbeiten. Hier lernte er seine spätere Frau Jutta Resch-Treuwerth – Autorin der bekannten Kolumne »Unter vier Augen« – kennen. In den 80er Jahren wechselte Dieter Resch dann zur Berliner Zeitung und wurde später Unternehmer für regionales Fernsehen in Brandenburg. (jW)