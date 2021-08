Angriff auf nigerianische Militärakademie

Lagos. Im westafrikanischen Nigeria haben schwerbewaffnete Kämpfer die größte Militärakademie des Landes attackiert. Zwei Offiziere seien während des Angriffs am Dienstag morgen in der Stadt Kaduna im Norden des Landes getötet worden, ein weiterer Offizier sei entführt worden, sagte ein Militärsprecher laut einer Mitteilung. Weitere Details über die Attacke waren zunächst nicht bekannt. Entführungen im Zusammenhang mit Überfällen kommen in Nigeria häufig vor. Dahinter stecken sowohl islamistische Terroristengruppen wie Boko Haram als auch kriminelle Banden, die Lösegeld erpressen wollen. (dpa/jW)