Apropos Nizza

Nizza. Das Derby zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille in der französischen »Ligue 1« ist am Sonntag abend abgebrochen worden, nachdem Gästeprofi Dimitri Payet eine auf ihn geworfene Plastikflasche zurück auf die Tribüne feuerte. Daraufhin stürmten aufgebrachte Anhänger der Gastgeber das Spielfeld, Ordner versuchten sie zurückzudrängen. Der Schiedsrichter unterbrach die Begegnung in der 75. Minute beim Stand von 1:0 für Nizza und schickte beide Mannschaften in die Kabine. Nizzas Präsident Jean-Pierre Rivère versuchte auf dem Rasen, die Fans zu beruhigen. Nach über einer Stunde Unterbrechung wurde das Spiel schließlich abgebrochen, nachdem die Marseille-Spieler sich geweigert hatten, aufs Feld zurückzukehren. Am Tag nach dem Eklat teilte die französische Liga LFP mit, dass beide Klubs am Mittwoch von einer Disziplinarkommission angehört werden. (sid/jW)