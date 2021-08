Jacobs-Kaffee macht »Lohnminusangebot«

Berlin. Derzeit stößt den Beschäftigten des Jacobs-Werkes in Berlin-Neukölln der Kaffee bitter auf. In dem Betrieb, der den Jacobs-Kaffee und die TASSIMO-DISCs herstellt und der dem Unternehmen Jacobs Douwe Egberts (JDE) gehört, stocken die Tarifgespräche. In der Verhandlung am 16. August bot die Unternehmensseite den 400 Beschäftigten eine Lohnerhöhung an, die auf das Jahr gerechnet 1,67 Prozent beträgt. Die Inflation liegt derzeit aber bei 3,8 Prozent, wie die NGG am Freitag erklärte. Wegen des »Lohnminusangebots« hat die NGG die Beschäftigten am Montag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. (jW)