Hauptsache verbeamtet: Lehrermangel in Berlin

Berlin. In den Berliner Schulen wird 2025 jede dritte Stelle unbesetzt sein. Das berichtete Welt am Sonntag. Die Minimalanforderungen an Quereinsteiger würden laufend gesenkt. Ein Grund sei, dass die Lehrer im Nachbarland Brandenburg verbeamtet werden. In Berlin nicht. Viele Berliner Lehrer kündigen deshalb und ziehen ins Umland oder pendeln zur Arbeit. (jW)