Österreich: Ex-FPÖ-Chef wehrt Vorwürfe ab

Wien. Im Korruptionsprozess gegen Österreichs ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat sich der Ultrarechte von Vorwürfen distanziert. »Ich habe mich nie für Spenden interessiert«, sagte er am Montag vor dem Landgericht in Wien. Der Exchef der FPÖ ist wegen Bestechlichkeit angeklagt, ein befreundeter Eigentümer einer Wiener Schönheitsklinik wegen Bestechung. Der Strafrahmen reicht bis zu fünf Jahren Haft. Am Freitag soll die Richterin das Urteil verkünden. In dem Verfahren geht es um Spenden von insgesamt 12.000 Euro, die der Klinikeigentümer an die FPÖ überwies, bevor die Partei mit der konservativen ÖVP von Dezember 2017 bis Mai 2019 die Regierung bildete. (dpa/jW)