Rettungsschiff darf in Sizilien anlegen

Rom. Das Seenotrettungsschiff »Geo Barents« ist mit 322 geretteten Menschen an Bord in den Hafen von Augusta in Sizilien eingelaufen. Dies teilte die Organisation »Ärzte ohne Grenzen« in einer Pressemitteilung vom Montag mit. Die Crew und die in mehreren Rettungsaktionen an Bord genommenen Menschen hatten zuvor mehrere Tage auf die Zuweisung eines sicheren Hafens durch die italienischen Behörden warten müssen. (jW)